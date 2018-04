Mercedes SLK 55 AMG wil aandacht in mat zwart

Door: BV

Elk zichzelf respecterend automerk heeft tegenwoordig een afdeling die zich bezighoudt met klanten die in het normale aanbod hun gading niet vinden. Laat voldoende euro’s achter bij de constructeur en je krijgt het product helemaal zoals je het wou. Als je een AMG koopt bij Mercedes heet de afdeling die dat voor mekaar krijgt ‘Performance Studio’. Ze hebben een SLK 55 AMG onder handen genomen en omdat die roadster wel wat aandacht kan gebruiken, zijn de plaatjes wereldkundig gemaakt.

Mat zwart en rood

De SLK zal volgens de nieuwe naamgeving van Mercedes SLC heten, omdat de Duitsers ons willen doen geloven dat hij in het segment van de tweepersoons-cabrio’s dezelfde positionering heeft als een C-Klasse. Ons buikgevoel zegt dat hij daar wat aan de kleine kant voor is, maar in elk geval is de type-aanduiding eerlijker dan veelal het geval is. In ruil voor de 55 op de kofferklep krijg je immers nog echt een 5,5l V8. Zonder turbo’s, wat iets is waar de boekhouder om zal rauwen en de fiscus voor langs de kassa passeert. Als eigenaar krijg je er een goddelijke klank en een bliksemsnelle reactietijd voor terug. Maar we wijken af.

Wat deze SLK speciaal maakt is z’n lakkleur. Mat zwart. En de nogal rigoureuze toepassing ervan. De uitlaatsierstukken zijn er immers ook in uitgevoerd. De combinatie wordt gemaakt met een klassieke rode tint voor het interieur in leder en alcantara. Het zitmeubilair hoort eigenlijk thuis in een SLS AMG, maar het past ook in de SLK. Het verband tussen binnen- en buitenkleuren wordt gelegd door de rode AMG-belettering van de deurdorpellijst en het rode lijntje op de velgen.