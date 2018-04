Mercedes propt 84 LEDs in koplamp

Door: BV

Audi en BMW hebben hun aandacht inmiddels al op laserkoplampen gericht, maar Mercedes is nog niet klaar om de LED-lichten achter zich te laten. De technologie heeft nog erg veel potentieel. En daarom komt er een nieuwe generatie lampen. Met voor elke koplamp 84 diodes. Om te vergelijken - de eenheid die je momenteel in de CLS vindt heeft er slechts 24. En die LEDs worden vooral gebruikt om de verlichting slimmer te maken.

Tot 600m ver kijken zonder te verblinden

De camera’s aan boord kunnen nu al tegenliggers identificeren en ervoor zorgen dat die niet door de lichten verblind worden. Dat gebeurt door LEDs uit te schakelen. Door extra diodes toe te voegen, die nu ook nog eens verder schijnen (tot wel 600m) kan je nauwkeuriger filteren. Met 84 LED's kan je bijvoorbeeld nog wel de weg vlak voor de tegenligger verlichten, wat nu nog niet het geval is. En in de toekomst, wanneer Mercedes het heeft over een ‘resolutie’ tot 1024 pixels, zal je het mogelijk zijn om bijna naadloos objecten uit te filteren. Een complete verlichting dus, zonder verblinding.