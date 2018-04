VW Polo BlueMotion op benzine: 94g/km

Door: BV

Volkswagen heeft een nieuwe BlueMotion-versie klaar van de Polo. Dat is traditioneel een diesel, maar ditmaal wordt de brandstofbesparende technologie gecombineerd met een benzinemotor. Gezien de stijgende populariteit van die brandstof bij compacte auto’s, lang geen slechte zet.

Kunstgrepen

De kunstgrepen die VW toepast op de dieselversies zijn gewoon getransplanteerd. Dat houdt in dat de aerodynamica is geoptimaliseerd, dat de banden minder rolweerstand genereren, dat de versnellingsbakverhoudingen langer werden en dat een start/stop-systeem steeds is gemonteerd.

Nog zuiniger

Al die ingrepen maken de 1.0l driecilinder turbomotor die 95pk en 160Nm opwekt nog eens 2 deciliter zuiniger. Dat betekent een verbruik van 4,1l/100km en een CO2-afgifte van niet meer dan 94g/km.