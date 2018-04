Corvette-V8 uit een doosje

Door: BV

In de VS in het niet zo’n abnormale zaak om alleen een motor te bestellen. Chevrolet heeft er bijvoorbeeld zelfs een speciale webwinkel voor. Een feest voor de autogek die er bijvoorbeeld ook transmissies en overbrengingen kan bestellen. Ze worden netjes geleverd in een doosje. Of in het geval van zo’n potige V8, een krat.

Nieuw: Corvette V8

De laatste toevoeging aan de webshop van Corvette Performance is de motor van de nieuwe Stingray. Die LT1 achtpitter heeft 6,2l slagvolume en levert zonder aanpassingen al 460pk. Wat dat moet kosten? Wel, amper $ 11.000. Wil je er natuurlijk ook nog een alternator, versnellingbak, bekabeling, oliepan enzovoorts bij, dan wordt de prijs natuurlijk wel een pak hoger. En wat je ermee kan doen? Het in een Hotrod dumpen bijvoorbeeld.