Wordt dit de Porsche Panamera junior?

In een door Porsche uitgestuurd computerbeeld van de toekomstige Porsche Design Tower Miami is een model opgedoken dat wel eens een kleine versie van de Panamera zou kunnen zijn. Die berline zou, als we de huidige geruchten mogen geloven, wel pas in 2019 in productie gaan.

De eerste steen van de Porsche Design Tower Miami werd op 19 april van dit jaar gelegd in Synny Isles Beach en de bouw zou in 2016 op z'n einde lopen. De wolkenkrabber telt in totaal 60 verdiepingen en wordt met 198m het hoogste gebouw in de stad. Het omvat 132 appartementen (met prijzen van 4 miljoen tot 32,5 miljoen dollar) en 3 liften die deel uitmaken van een ingenieus parkeersysteem waardoor 284 wagens kunnen worden gestald. De totale kostprijs van de toren wordt geraamd op 560 miljoen dollar