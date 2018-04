Bentley Grand Convertible Concept

Door: BV

Bentley stelt op het Autosalon van Los Angeles, dat morgen de deuren opent, een gescalpeerde Mulsanne voor. Die heet Grand Convertible Concept maar bij de Britten is het gebruikelijk om die versie Azure te dopen.

Min twee deuren, plus vouwdak

De Mulsanne dus, maar dan met twee deuren minder terwijl voor het dak nog steeds een constructie met canvas werd gekozen. Dat oogt toch luxueuzer dan een metalen vouwdak (dat we trouwens minder en minder zien). Aan boord kan je natuurlijk nog steeds vier inzittenden schikken en onder de kap zit nog steeds een 6,75l V8 - goed voor 530pk en zo maar eventjes 1.100Nm trekkracht.

Goed naar de Phantom Drophead Coupé gekeken?

De uitvoering van de concept gebruikt een diepblauwe metaallak en een aluminiumkleurig voorruitframe en motorkap. Iets waarvoor Bentley redelijk schaamteloos met z’n lange vingers in de design-afdeling van Rolls-Royce heeft gezeten. Het walnoten paneel waaronder het dak verdwijnt is het grootste stuk houtfineer dat ooit op een Bentley terug te vinden was. En dat komt bovenop alle luxueuze accenten (zoals het ruitvormige stikwerk) aan de binnenzijde.

Hij komt!

Natuurlijk zal de Azure - als hij weer zo gaat heten - gewoon in productie gaan. Maar officieel wacht Bentley nog even de reacties van de klanten af. Dat wil zeggen dat het bedrijf graag al enkele blanco cheques aan boord heeft, voor het met de bouw begint.