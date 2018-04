Een Golf break met vier uitlaten, 300pk

Door: BV

Volgend jaar komt Volkswagen met een Golf op de proppen die 400pk (misschien zelfs meer) sterk is. Dat verwacht je niet. Net zo min als je van een breakversie van diezelfde auto verwacht dat hij 300pk onder de kap heeft. Die vier uitlaten verklappen anders wel dat er wat speciaals aan de hand is.

VW Golf R Variant

Volkswagen heeft dus besloten van de Golf R ook als break aan te bieden. Met alle aardigheidjes die de sterkste Golf van het moment te bieden heeft: sportmeubilair, specifieke sierlijsten, verlichte deurdorpels, een andere grille, aangepaste voor- en achterbumpers en natuurlijk die vier uitlaten die de speekselklieren van achteropkomende liefhebbers moeten activeren. Hij rust dan ook nog eens op specifiek 18-duims lichtmetaal en ligt 2cm dichter bij het asfalt.

De snelste Golf Variant uit de geschiedenis

300pk dus. En ook nog eens 380Nm trekkacht. Het komt allemaal uit een tweeliter met turbo en het gaat naar alle vier de wielen via een zeventraps DSG. Gemaakt om te sprinten dus. Vanuit stilstand naar 100km/u kan dan ook in 5,1 seconden. Amper twee tienden langzamer dan de hatchback, ondanks het grotere gewicht. Toppen doet de Golf R Variant bij 250km/u omdat de begrenzer zo is afgeregeld.

Ondanks de prestaties is het verbruik op z’n minst op papier een meevaller. 7 liter per 100km. In CO2-cijfers wordt dat 163 g/km.