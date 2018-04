Coolste Subaru in tijden is ook de meest betaalbare

Door: BV

De indrukwekkende creatie hierboven is de Subaru Viziv Vision Gran Turismo. Een hoekige en agressief vormgegeven bolide die bijna geheel uit carbon is vervaardigd en beschikt over een hybride aandrijflijn. Klinkt duur, maar het is het niet. Hij zal immers alleen bestaan in het computergame Gran Turismo 6. De drempel ligt dus gevoelig lager dan voor een echt exemplaar. Je kan hem kopen in het game of hem ‘verdienen’ door deel te nemen aan één van de in GT6 ingewerkte evenementen.

Virtuele prestaties

Subaru is zo goed om ook nog vrij te geven dat de tweezitter slechts 1.380kg weegt en dat de 2-liter benzinemotor en de drie elektromotoren samen 591pk en 800Nm opwekken. Maar aangezien het om een compleet verzonnen exemplaar gaat, moet je dat soort dingen natuurlijk met een halve vrachtwagen zout nemen.