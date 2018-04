Mazda CX-3 komt ook naar ons

Door: BV

Compacte SUVs zijn een rage. Wereldwijd overigens, en Europa is geen uitzondering. De meeste merken hebben moeite om hun Mokka, Captur, Juke, GL en diens meer aan te slepen. Wie zo’n kleine, hoge stadsrakker nog niet in de catalogus heeft, haast zich om daar wat aan te doen. Mazda heeft nu alvast een kleine broer voor de CX-5 klaar. Die komt ook naar Europa, maar staat nu nog in Los Angeles. Op het autosalon aldaar is het model net voorgesteld.

Stoer plastic

De cabine vertoont grote overeenkomsten met de kleine Mazda 2. Ook hier zien we metaalkleurige accenten, ronde verluchtingsroosters en een hoog ingewerkt informatiescherm. De buitenzijde is echter wat meer zelfbewust dan bij de kleine 2. De CX-3 wil gezien worden. Hij gebruikt daarvoor aardig wat zwart plastic, introduceert een knik in raamomlijsting en hij heeft zelfs een verdonkerde C-stijl.

De motoren

De Amerikanen hebben pech. Die krijgen alleen een 2-liter benzinemotor. In Europa zal er ook een 1.5l dieselcentrale aangeboden worden. Een manuele bak wordt standaard, maar een automaat zal optioneel aangeboden worden. Hetzelfde geldt voor vierwielaandrijving. Dat laatste is al behoorlijk straf, gezien de verkoopstabellen aangevoerd worden door voorwielaandrijvers.