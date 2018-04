Luister naar Spotify in BMW en Mini

Door: BV

Onderweg naar je eigen muziek luisteren is eigenlijk nu al een evidentie. En je hoeft er heus geen CD’s meer voor te branden of - stel je voor - cassettes voor op te nemen. Tegenwoordig gaat dat via de iPod of mobiele telefoon, met Bluetooth of USB. Maar BMW en Mini doen er nog een stap bovenop.

Spotify on board

Toekomstige BMW- en Mini-rijders kunnen voortaan ook via een ingebouwde applicatie naar de muziek van Spotify luisteren. Tenminste, als je een iPhone hebt waarop je al een abonnement hebt. Het grote nieuws is dus dat je dat met de knopjes van de auto kan bedienen. En je moet nog de moeite doen om een kabeltje in te pluggen, want alle informatie draadloos doorgestuurd krijgen, dat is weer teveel gevraagd. Bestuurders kunnen hun eigen bibliotheek openen en luisteren naar zelfgemaakte lijsten.