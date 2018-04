Maybach: nooit was de Mercedes S-Klasse zo luxueus

Door: BV

Mercedes heeft het merk Maybach dan wel samen met het huisvuil op straat gezet - de naam verdwijnt niet helemaal. Het komt terug als een extra label. Een beetje zoals AMG staat voor de sportiefste modellen van Das Haus, staat Maybach voortaan voor het summum op vlak van luxe. Voorlopig alleen op deze speciaal verlengde S-Klasse. Als die echter meer succes kent als Maybach voorheen, is niet eens uitgesloten dat de naam en het logo elders nog opduikt.

Bijna 5,5m lang

De S-Klasse bestond al met twee wielbasissen, maar er is nu nog maar eens aan gerokken. Er komt 20cm bij, wat bekent dat de wielbasis nu 3,36m lang is en de totale auto op 5,45m aftikt. En nochtans zijn de achterdeuren wat kleiner dan bij de grote ’S’. 6,6cm om precies te zijn. Op die manier maakt Mercedes plaats voor een derde achterruit. Die garandeert de inzittenden tegelijk een beter zicht en - indien gewenst - wat meer privacy. En het zorgt voor een meer homogeen uiterlijk.

Business class

De Duitsers hebben de S-Klasse Maybach eerst vol geluidsisolerende materiaal gepropt. Het moet immers de stilste auto ter wereld zijn. En vervolgens is het ingericht met een zelden geziene hoeveelheid echt hout, kunstig verwerkt leder, geheel instelbare relaxzetels, een gekoelde minibar, een hoogtechnologisch infotainmentsysteem, massagefunctie… we kunnen nog wel even doorgaan.

Meer dan één motor

De S600 met z’n biturbo V12 met 530pk en 830Nm komt als eerste. Maar niet als enige. Er zal ook een 455pk sterke 4,7l V8 (van de S500) en een 333pk sterke 3,0l V6 (S400 en met 4Matic vierwielaandrijving) aan het aanbod worden toegevoegd.

Zoals gezegd, de S600 bijt de spits af. Vanaf februari 2015.