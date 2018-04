Meer verfijning voor Mazda 6

Door: AUTO55

Mazda gaat met een kakelvers productgamma het jaar 2015 in. Want naast een gloednieuwe MX-5, CX-3 en Mazda 2 plus een vernieuwde CX-5, is ook de 6 bijgeschaafd. In de tweede helft van volgend jaar verwachten we de auto ook bij ons.

Hertekend

Aan de buitenzijde springen vooral de aangepaste grille en de hertekende voorbumper in het oog. Dat er ook veel chroom aanwezig is en dat er wat oranje in de luchtblokken schuilt, komt omdat dit nog de Amerikaanse versie is.

LED-koplampen

Verder is er voortaan de mogelijkheid de Mazda 6 uit te rusten met Adaptive LED-koplampen met grootlichtassistent en is het kleurenpalet uitgebreid met twee kleuren: Sonic Sliver Metallic en Titanium Flash Mica. Verhogende veiligheid wordt geboden dankzij het Lane-Keep Assist System dat bestuurders eraan herinnert niet zonder voorbereiding een andere rijstrook op te rijden.

Betere materialen binnenin

In het interieur trakteert Mazda naar eigen zeggen op betere materialen en hogere afwerking. Designtechnisch is het ‘zwevende’ display in het midden het grootste nieuws. Dat kennen we al van de Mazda3, maar is bij het prefacelift-model van de 6 nog geïntegreerd in de middenconsole. Erachter gaat een opgewaardeerd infotainmentsysteem met meer functies schuil. Ook het head-up display is overgewaaid van de 3, evenals als de bediening van de klimaatregeling. Tot slot is er achterin nog een comfortabel nieuwtje te vinden. Althans, tegen meerprijs. Het gaat om een verwarmbare achterbank.

Fluisterstil

Omdat het hier nog om de Amerikaanse versie gaat, zijn er geen uitspraken gedaan over rijtechnische veranderingen bij de Europese derivaten. We gaan er echter vanuit dat ook de hier geleverde 6 weer ietsje stiller en comfortabeler is geworden door tweaks aan onder andere de ophanging. Volgens Mazda ligt het geluidsniveau op de snelweg tot wel 25% lager. Op (langzamere) binnenwegen is dit 10%.