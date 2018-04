Meer over de vernieuwde Mazda CX-5

Door: BV

Mazda mag zich wel in de handen wrijven om het wereldwijde succes van de CX-5. Die doet het zo goed dat hij er nu ook een kleine broer bij kreeg. Die nieuwe CX-3 heeft alles in huis om het ook in Europa te maken. En naast die wereldpremière op het Autosalon van Los Angeles stond ook deze CX-5. Die heeft de eerste kraaienpootjes laten wegwerken.

Modeljaar 2015

De vernieuwde CX-5, die volgend jaar op de markt zal verschijnen, is aan de voorzijde te herkennen aan z’n nieuwe grille en koplampen waarin voortaan de LED-dagverlichting is opgenomen. Van buiten zijn dat eigenlijk de voornaamste vernieuwingen, naast het feit dat hij rolt op nieuwe 19 inch aluminium velgen. Er zijn ook nog twee nieuwe lakkleuren: Sonic Silver Metallic en Titanium Flash Mica. En net als de bij de tijd gebrachte Mazda 6 kan de CX-5 beschikken over een Adaptive LED Headlights-systeem met vier onafhankelijk regelbare LED-clusters per koplamp. Het systeem schakelt bij grootlicht de betreffende cluster uit om tegenliggers niet te verblinden. Ook kunnen beide wagens uitgerust worden met MZD Connect, Mazda’s connectiviteitsysteem dat over Bluetooth, spraakbesturing en een 7 inch touchscreen beschikt. Voorts zijn er ook "nieuwe" veiligheidssystemen, zoals blindehoekdetectie, rijstrookassistentie en een waarschuwingssysteem voor indommelende bestuurders.

Meer nieuws binnenin

Het interieur is grondiger aangepakt, maar het wordt natuurlijk ook niet compleet omgegooid. Indeling en ontwerp zijn hooguit bijgeschaafd, maar er is gebruik gemaakt van betere materialen. Verder is de middenconsole voorzien van het recentere infotainmentsysteem dat debuteerde in de Mazda 3. Voor zetels en deurpanelen worden nieuwe stofjes gebruikt en de de CX-5 is weer iets stiller geworden volgens Mazda. En door de mechanische handrem te vervangen door een elektrisch exemplaar tenslotte, werd in de middentunnel wat meer bergruimte gecreëerd.

Motor

Het palet bestaat uit een 2-liter benzine met 165pk en voorwielaandrijving, een 160pk sterke benzine met vierwielaandrijving, een (voor het eerst in Europa) 192pk sterke 2.5 benzine (eveneens AWD) en twee diesels: de 175 pk sterke 2.2d (die enkel als sportieve GT-M en AWD is te verkrijgen) en een variant met 150 pk. Die laatste is er dan weer enkel met voorwielaandrijving. Alle benzinedrinkende modellen worden voortaan uitgerust met een automaat, terwijl zo'n bak voordien voorbehouden was aan de vierwielaangedreven versies.