Shooting Brake van Mercedes CLA

Door: BV

Het was een slimme zet van Mercedes: de CLA bestempelen als een coupé met vier deuren in plaats van een stoffige conventionele sedan. En zo zal het wellicht een even vernuftige zet blijken om de break-versie van de CLA (eigenlijk een A-Klasse) Shooting Brake te dopen. Dat die koetswerkvorm het eigenlijk met twee deuren hoort te stellen heeft nog geen enkele klant van de CLS Shooting Brake gestoord, dus er is geen reden om aan te nemen dat de klant er hier van wakker zal liggen.

Mercedes A-Klasse break

Technisch gezien is deze CLA Shooting Brake natuurlijk niets meer dan de ruimere versie van de Mercedes A-Klasse. Hij werd wel langer om de bagagecapaciteit verder aan te dikken. Hij meet nu 4,63m. In de koffer past altijd 495 liter. Dat is 25 liter meer dan in de vierdeurs. Je kan de achterzetels ook helemaal recht zetten. Van zitcomfort blijft dan niet veel meer over, maar je kan wel 595l stouwcapaciteit combineren met vijf zitplaatsen. Leg je de achterbank neer dan kan er 1.354 liter in.

Beschikbare motorversies

De CLS zal in eerste instantie leverbaar zijn als CLA 200 CDI en CLA 220 CDI. Beiden worden aangedreven door Mercedes eigen 2,1l viercilinder (en dus niet door de 1.5l van Renault). Ze ontwikkelen 136pk en 300Nm en respectievelijk 177pk en 350Nm .

Benzinerijders hebben dan weer de keuze uit een 1,6l met 122pk en 200Nm (CLA 180) of dezelfde motor met 156pk en 200Nm (CLA 200). Daarboven zit een 2-liter turbo met 211pk die CLA 250 op de koffer krijgt en niet noodzakelijk gedoemd is tot voorwielaandrijving. Wie wil, kan bijbetalen voor 4Matic integraalaandrijving.

CLA Shooting Brake 45 AMG

Vierwielaandrijving krijgt de gammatopper onder AMG-logo altijd. Dat is een gelukkige zaak, want de tweeliter turbomotor is hier opgekitteld tot zo maar eventjes 360pk en 450Nm. Het is een automaat met zeven verzetten die dat allemaal versluist richting asfalt. Het resultaat is natuurlijk spectaculair. De topsnelheid moet door een begrenzer beteugeld worden op 250km/u, en de honderd passeert al 4,7 seconden na het vertrek.

Wanneer kan je hem krijgen?

Als we Mercedes België een beetje kennen, dan zal je hem achter de schermen kunnen bewonderen op het Autosalon van Brussel. Maar de échte voorstelling (what’s in a name?) houdt Das Haus voor het Autosalon van Genève. Dat vindt in maart plaats. Nog tijdens diezelfde maand worden de eerste exemplaren uitgeleverd.