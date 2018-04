BMW bouwt 5 Plug-in-hybride, maar verkoopt hem niet

Door: BV

Als er één continent is dat in de ban is van zuinige auto’s, dan is het Europa wel. Daarom is het des te gekker dat BMW wél een Plug-in-hybride van de 5-Reeks maakt, maar die niet bij ons aanbiedt. Op de kofferklep staat 530Le. Dat laatste lettertje wijst erop dat de 245pk sterke turbo viercilinder bijstand krijgt van een elektromotor. De L staat voor de verlengde wielbasis. En daar is ook weer één land helemaal wild van: China. Dat krijgt als enige de beschikking voer deze zuinige Beemer.

Amper 2,1l/100km

Als de 530Le z’n batterijen helemaal heeft volgetankt aan het stopcontact, kan je er tot 58km ver mee rijden aan snelheden tot 120km/u. En omdat die eerste 58km voor de berekening van het verbruiksgemiddelde en de uitstoot helemaal niet meetellen, tikt de 530Le officieel af op slechts 2,1l/100km of 49g/km CO2-afgifte.