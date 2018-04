Australische sportwagen Joss duikt weer op

Door: BV

Er gaat geen week voorbij of er kondigt wel iemand een nieuwe supersportwagen aan. Kleine, ambitieuze projecten van overal ter wereld. Zelfs ons kleine Belgenland blijft er niet van gespaard. In onze contreien willen twee oude namen zich weer op de kaart zetten: Imperia en Minerva.

Niets meer van gehoord

In het overgrote deel van de gevallen wordt er van de projecten nooit nog wat gehoord. Ze struikelen over technische moeilijkheden en - nog vaker - een tekort aan geld. Zo is er nog steeds geen enkele Imperia uit serieproductie gebouwd. En Minerva zit al helemaal in het droomstadium.

Het Australische Joss, leek zich in dezelfde categorie te zullen scharen, maar het bedrijf duikt nu toch weer op. Aan de Australische supersportwagen wordt al meer dan 10 jaar gewerkt, want de eerste aankondiging dateert al van 2004. Enkele summiere technische specificaties werden in 2010 vrijgegeven. Die hebben het over een aluminium V8 van Europese origine. Toen nog met 510pk, maar inmiddels wordt veeleer op 530pk gemikt. En omdat de Joss JP1 grotendeels uit koolstofvezel wordt vervaardigd en daarom slechts 900kg weegt, zullen de prestaties exotisch zijn. 100 moet kunnen in minder dan 3 seconden.

Het verschil

Waarin de tegenvoeters achter Joss het verschil maken, is de budgettering. Succes is nog lang niet zeker, maar Joss deed eerder al succesvol beroep op crowdfunding en wist nu een Australische investeringsgroep 30 miljoen dollar te ontfutselen. Daarnaast claimt het bedrijf al ruim 20 orders op zak te hebben, voor een geschatte verkoopprijs van minstens 600.000 dollar.

Uitspraken over de productie doet het bedrijf nog steeds niet, maar de eerste prototypes zijn inmiddels wel de baan op. Dat ziet er dus niet zo slecht uit voor Joss.