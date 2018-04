Nieuwe Skoda Fabia R5 is klaar voor de rally

Door: BV

Skoda heeft de eerste officiële beelden van de R5 de wereld ingestuurd. Dat is de rallyversie van de nieuwe Fabia. Die is voorzien van onder meer een aerodynamisch geoptimaliseerd koetswerk (meteen ook een stuk breder dan de standaardcarrosserie), een achtervleugel, luchthapper op et dak, grotere remmen en een grondig aangepaste ophanging. De uitlaat is ook verhuisd naar het midden en de buitenspiegels zijn gekrompen.

FIA regels

Onder de kap zit een 1.6l turbomotor die wordt gepaard aan een sequentiële vijfbak. Niet dat Skoda daarin veel keuze had - de WRC 2-reglementen van de FIA dicteren die specificaties nu eenmaal. Net als het minimumgewicht overigens. Dat bedraagt 1.230kg en je kan ervan op aan dat deze wedstrijdtelg nauwelijks enkele grammen meer weegt.

Vanaf volgend jaar komt hij in actie. Verschillende klanten hebben er al interesse in getoond.