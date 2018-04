Nieuwe Michelin-band is open, wordt niet opgeblazen

Door: BV

Michelin stampt in Noord-Amerika een fabriek uit de grond die een innovatieve band zal produceren. Die vervangt tegelijk het wiel, heeft geen zijwanden en hangt dus ook niet af van lucht. Lekrijden kan dus niet...

Band en wiel in één

De constructie heeft een rubber loopvlak en een rigide naaf die via flexibele spaken van polyurethaan wordt verbonden met het loopvlak. Omdat hij niet moet opgepompt worden, biedt hij een antwoord op de risico’s van lek rijden. De band is in eerste instantie ontwikkeld voor een aantal specifieke landbouw- en werftoepassingen. Hij zal in eerste instantie onder de zitmaaiers van fabrikant John Deere gemonteerd worden. Maar dat de technologie vroeg of laat de transitie naar de auto maakt, is niet uit te sluiten.