VW Polo GTI krijgt slimme ophanging

Door: BV

De opgefriste VW Polo GTI hadden we al gezien op het Autosalon van Parijs. De 1.8l viercilinder turbomotor van het sportieve modelletje wekt nu 192pk en 320Nm op en wordt (voor wie de handbediende zesbak niet wil) gepaard aan een automaat met twee koppelingen en zeven versnellingen. Het resultaat is dat je met deze hatchback uit het B-segment al in 6,7 seconden aan de 100 zit en kan doorstomen tot 236km/u. Da’s beter dan voorheen, terwijl het verbuiksgemiddelde (vanaf 5,6l/100km) lager is dan voorheen. En dat is niet de enige aanpassing.

Gestuurde demping

De Duitsers introduceren op de vernieuwde Polo ook de Sport Select-ophanging. Tegen een meerprijs, dat wel, maar het blijft niettemin een primeur voor het segment. Die houdt in dat de veren gecombineerd worden met andere dempers. Die zijn elektronisch regelbaar. Dat betekent dat je als bestuurder kan kiezen voor een meer of minder vergevingsgezinde instelling. Het moet de Polo GTI in de eerste plaats een meer capabele allesdoener maken. Met de kleine spruiten op de achterbank naar school of even een rondje Nürburgring. De technologie belooft voor de twee goed te doen.