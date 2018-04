Mercedes introduceert AMG-light

Door: BV

Mercedes rolt tegenwoordig de huiskamers binnen met de weinig subtiele boodschap ‘het beste of niets’. Een slagzin waaronder de AMG-producten niet lijken te vallen. Want in die lijn introduceert Mercedes nu het AMG Sport-label. Dat is wat op de kofferklep komt van modellen die erg duidelijk niet het beste van AMG zijn, maar expliciet bedacht zijn als een light-editie ervan. De mosterd ervoor komt van bij BMW.

Slimme marketing

“ Mercedes aapt de heren uit München nu na met het AMG Sport-label ”

Vroeger had je BMW’s, snelle BMW’s en BMW M-modellen die de straatstenen uit de grond konden accelereren. De eerste en laatste categorie bestaat nog steeds, maar de middelste wordt nu ingenomen door modellen waarop M Performance -kleeft. Die zijn naar verluidt wat scherper afgesteld en lenen wat stijlelementen van de ‘echte’ M’s. En ja, ze zijn weer wat duurder, want het draait uiteraard allemaal om omzet.

Mercedes zag duidelijk wat in het recept en het aapt de heren uit München nu na met het AMG Sport-label. Modellen die het label dragen krijgen krachtiger motoren, opgewaardeerde remmen, een andere onderstelafstelling en de obligate AMG-koetswerkkit. Voor een aantal markten zal Mercedes steevast kiezen voor vierwielaangedreven versies. Voortaan is het dus ‘het beste of misschien toch maar AMG Sport’.

Ook nog even teasen

Tussen de plaatjes stak Mercedes ook nog afbeelding van de GLE-Coupé. Dat is de BMW X6-kloon op basis van de actuele Mercedes M-Klasse. Maar een hele hoop modellen zal binnenkort anders heten. Daarover lees je hier.