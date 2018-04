BMW 5 GT plug-in-hybride met 680pk

Door: BV

De plug-in-hybride is op deze redactie geen onbekende. Het gaat om voertuigen die je aan het stopcontact oplaadt, die vervolgens een beperkt elektrische bereik hebben (veelal met gespeende prestaties) en die veelvuldig een beroep doen op de brandstofmotor. Maar bij de tweede generatie van die ‘plug-in-hybrides’ zullen de rol van de brandstof- en elektromotor omgedraaid worden. BMW heeft er al een prototype van rijden onder de koets van de 5 GT.

Het bereik bepaalt alles

Het rijbereik in elektrische modus is cruciaal voor het succes van de technologie. In de praktijk, omdat je natuurlijk brandstof moet tanken indien de batterijen ontladen zijn, maar ook (en misschien vooral) voor de berekening van de verbruikscyclus en de talrijke (verschillende) Europese taxatiesystemen die ervan afhangen. De kilometers die zo’n plug-in-hybride tegenwoordig elektrisch aflegt, tellen als nuluitstoot niettegenstaande er natuurlijk wél vervuiling is gecreëerd bij het opwekken van de stroom. Een auto die 30km op stroom kan afleggen, profiteert veel minder dan een exemplaar dat 50, 80 of nog meer kilometer op geagiteerde elektronen rijdt.

Wat een vermogen!

De elektromotor dus. Die is in deze 5-Reeks GT eDrive veel sterker dan wat er tot nog toe gebruikt wordt. Ruim 400pk wekt die op. En dat terwijl de compacte benzinemotor (wellicht een tweeliter turbo, maar BMW specifieert niet op dit ogenblik) niet eens aan 300 komt. Het totale vermogen bedraagt zo maar eventjes 680pk. Momenteel moet dat allemaal daar de achterwielen, maar BMW zegt dat er ook mogelijkheden zijn om de voorwielen te bedienen met een tweede elektromotor. Best pittig dus, dat prototype. De Duitsers stippen ook aan dat de accu het langer uithoudt, alweer zonder exacte cijfers te lossen.

Ontwikkeling

Nee, over serieproductie valt er nog niets los te peuteren. Een timing hebben we dus niet, maar we weten toch al welke richting het uitgaat.