Slash: trendy kei-car van Honda

Door: BV

In Japan genieten kei-cars (kleine auto ’s die maximaal niet eens 70pk sterk mogen zijn) nog altijd van een gunstig fiscaal regime. De verschillende autobouwers beconcurreren er elkaar met almaar originelere creaties. Bij Honda heet de kei-familie ’N’. Het zijn bijna allemaal doosvormige autootjes die de prioriteit geven aan binnenruimte, maar in 2012 konden we al een erg originele retro-mobiel in dat gamma verwelkomen. Die heet Honda N-One. Nu komt er nog een trendy telg bij, die voor z’n daklijn naar de Range Rover Evoque heeft gekeken.

Hier is de N Box Slash!

De Slash gebruikt de basis van de N-WGN, die ook al in twee versies te krijgen is. Ditmaal wordt er weer voor ander smoelwerk gezorgd en wordt vooral de kaart van de personalisering getrokken. Het interieur is verkrijgbaar in een grote waaier aan kleuren en afwerkingen en van het dak kan je bijvoorbeeld ook zelf de kleur kiezen.

Het resultaat ziet er wat dynamischer uit, maar onderhuids is er natuurlijk niets gewijzigd. Je moet het nog steeds stellen met 68 benzine-pk’s. Maar zuinig en stil zijn ze wel, die kei-cars.