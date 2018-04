Oekraïense Ferrari krijgt vorm

Door: AUTO55

Bij Askaniadesign in Zaporozhye, Oekraïne, zijn ze best trots op hun eerste supercar. Ook al bestaat dat model voorlopig enkel in de virtuele wereld. En ook de naam staat nog niet vast. Die zal misschien zelfs door één van de "fans" van de firma via netwerksite Facebook worden gekozen. De sportwagen doet het dus voorlopig zonder naam én zonder aandrijving. Maar Roman Sukhorukov, de grote man achter het project, wil de auto wel degelijk produceren en hij beweert een grote verrassing in petto te hebben wat de krachtbron betreft. Wat je op de plaatjes ziet, is overigens al het tweede prototype.