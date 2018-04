RoadKart: minder auto is meer pret

Door: BV

Het is erg vanzelfsprekend dat je door gewicht te beperken een vinnigere auto krijgt. Dat hebben de Duitsers van Stocker Korosserietechnik ook in de gaten. Die bouwen een kart voor de openbare weg. En dat zijn hun woorden, want het ding is RoadKart gedoopt.

Wie herinnert zich de Smart Crossblade nog?

De inspiratie lijkt afkomstig van de Ariël Atom (de minimalistische sportwagen die eigenlijk nauwelijks meer is dan een buizenchassis) en de Smart Crossblade. Dat laatste was een minimalistische uitgave van de Smart Fortwo. Iets waar deze RoadKart ook wel wat van weg heeft. De motor bijvoorbeeld. Want dat is een 1.0l driecilinder die uit een Fortwo is gehesen. Het levert 84pk in basistrim, maar je kan het ook laten opdrijven tot 117pk en 168Nm waarmee je in staat moet zijn om 180km/u te halen.