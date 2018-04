Mercedes AMG op de oprit? Santoni geeft je bijpassend schoeisel.

Door: ADD

Sinds 2010 werkt AMG samen met Santoni, een Italiaans modehuis waar schoenen van superieure kwaliteit nog volgens een erg traditionele techniek met de hand gemaakt worden. Stap voor stap wordt de schoen zorgvuldig opgebouwd en afgewerkt. Het aantal paar schoenen dat het atelier verlaat, varieert dan ook per dag.

Niet de eerste collectie

Samen brachten de twee huizen eerder al een AMG SLS collectie uit, waarvan raceschoenen, getest en goedgekeurd door de FIA een hoogtepunt vormden. En in 2013 inspireerde de A45 van AMG het schoenmakershuis tot een reeks exclusieve sneakers.

De nieuwste producten die uit de samenwerking tussen Mercedes-AMG en Santoni voortkomen, vormen een eerbetoon aan AMG's legendarische off-roader, de G (meer specifiek de G63 AMG). De collectie omvat een opvallende enkellaars (uit kalfsleder en met de hand in meerdere lagen geverfd, zo creëert Santoni trouwens het voor hen typische overvloeien van kleurtinten) evenals een rugzak met een minimalistisch design, een riem en een portefeuille. De accessoires zijn verkrijgbaar in kalfsleder of daim en alle producten dragen onmiskenbaar de reliëfletters 'G63'.

Koopje? Neen, dat niet.

Ontwaakt de designjunkie in je? Smacht je naar een paar stoere G63 laarzen? Wel, dan kost een shot Santoni je ongeveer € 850. Voor de riem en rugzak ben je respectievelijk circa € 550 en € 3.200 kwijt. Ook de vorige collecties zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor een paar handgemaakte raceschoenen betaal je tussen de € 550 en € 625; lichtgrijze A45 sneakers (dé favorieten van onze vrouwelijke redactie) maken je ca. € 575 armer.

Al dit vakmanschap vind je in de Santoni for AMG webshop of in één van hun exclusieve boutiques.