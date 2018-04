Sealander: caravan Ahoi!

Door: BV

Daar is even wat anders: een caravan die je in het water kan dumpen en die ook nog eens blijft drijven. Dat is exact wat het Duitse Sealander maakt. En het geheel zit dan ook nog eens in een strak designkleedje.

Plaats voor twee

De creatie is net 4 meter lang en bied comfortabel slaapruimte voor twee personen. En het heeft een typegoedkeuring als caravan én als boot. Dat moet ook, wil je het legaal te water kunnen laten. Of je er in ons land dan zowel wegenbelasting als vaartaks voor moet betalen, is ons echter onbekend. Wat we wel kennen, is de vanafprijs. Je kan ‘m kopen vanaf dik € 15.000. Zonder extra’s weliswaar en werkelijk alles (van gordijnen tot houtfineer, kussens op de zetel…) kwalificeert als extra. Dat betekent echter ook dat je hem helemaal naar je eigen smaak kan aankleden.

Naast de slaapplaats, kan je er ook een keukenblokje in krijgen. Voor degelijk sanitair is er echter geen ruimte. Dat wordt dus ‘improviseren’.

Niet helemaal hulpeloos

De Sealander heeft een trapje zodat je na een duik ook weer aan boord kan klauteren. En je bent ook niet veroordeeld tot doelloos ronddobberen. Je kan er gewoon een buitenboordmotor aan hangen. De fabrikant zelf suggereert een elektrisch exemplaar, maar wat anders kan ook. Wel geen al te grote, want voor snelvaart is de tweewieler niet geschikt.

En nu we het over de twee wielen hebben: natuurlijk voorziet het Duitse bedrijf aanpassingen voor het gebruik te water. Zo is de achteras bijvoorbeeld helemaal oliegesmeerd. Anders zou die zichzelf na een nachtje in het water blokkeren.