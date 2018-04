Adidas-sneaker met ophanging van Porsche

Door: BV

Het wordt nu al één van de meest innovatieve kledingdesigns van het afgelopen jaar genoemd: de bounce-technologie van de design-afdeling van Porsche. Dat is niets minder dan een heuse ophanging voor een sportschoen. Je kan het krijgen onder sneakers van fabrikant Adidas. Niet voor een prikje, wel voor meer dan € 400 per paar.

Echte demping

Het uiterlijk, met een zool die duidelijk bestaat uit verschillende lamellen, is origineel. Maar Porsche beloofd meer. De verschillende lamellen zorgen voor een regelrechte demping van de schokken en een optimale grip op elke ondergrond. Of je er ook garantie op krijgt, is een vraagteken.