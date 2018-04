Batterij elektrische auto gaat niet lang mee, ondanks garantie

Door: ADD

De ÖAMTC, de Oostenrijkse automobilistenbond (tegenhanger van wat bij ons VAB is dus) onderwierp de Mitsubishi i-MiEV aan een duurtest van drie jaar. De i-MiEV kwam in 2010 als een van de eerste seriegeproduceerde auto's met een zuiver elektrische aandrijving op de Europese markt. En de Oostenrijkers waren erg benieuwd hoe het na langere tijd met de capaciteit en levensduur van de batterij gesteld zou zijn. Het model werd ook nog verkocht als Citroën C-Zero en Peugeot Ion.

17% capaciteitsverlies

En het resultaat is ontnuchterend. Al na drie jaar verliest de accu 17 procent van haar capaciteit. Op het eerste zicht lijkt dat niet dramatisch. Maar dat is het wel, zeker als je weet dat de meeste fabrikanten al bij 20 tot 30 procent capaciteitsverlies aanraden om het accupakket te vervangen. En dat betekent een flinke hap uit je budget, elektrische auto’s zijn namelijk zo duur omwille van de hoge batterijkosten. Afhankelijk van de constructeur betaal je er tussen de drie- en vierduizend euro voor.

Actieradius nog beperkter

Die hoge kosten vormen niet het enige probleem. Het bereik lijdt er vanzelfsprekend ook onder. In 2011 werd de Mitsubishi een eerste keer in Wenen op de rollen gezet. En wat blijkt? Drie jaar en 40.000 effectief gereden kilometer later, geraakt de i-MiEV nog slechts 90km in plaats van de 108km ver. Als men een constant tempo van 50km/u simuleert, wat minder belastend voor de batterijen is, vermindert het rijbereik op drie jaar tijd van 165 naar 137 kilometer.

Andere constructeur, betere accu?

De technologie van de huidige generatie EV's is de laatste jaren weliswaar verbeterd, maar toch kan je – omdat de gebruikte batterijtechnologie nog altijd dezelfde is – verwachten dat het capaciteits- en levensduurverlies bij andere fabrikanten even groot is.

Te vaak snelladen

Bij Mitsubishi Oostenrijk reageren ze verbaasd. Zij menen dat een dergelijk capaciteitsverlies na 100.000km te verwachten is, maar niet na 40.000. Ook zouden ze nog geen klachten hierover ontvangen hebben. Als mogelijke oorzaak wijst men bij Mitsubishi op een overmaat aan snelladingen met als gevolg dat de stroom niet gelijkmatig over de cellen van de batterij verdeeld wordt.

Huur de batterij

Bijgevolg is het bij de aankoop van een elektrische auto niet onbelangrijk de garantievoorwaarden onder de loep te nemen. In het geval van de Mitsubishi i-MiEV geldt een garantie van vijf jaar of 100.000km. Bij BMW en Tesla is dit ongeveer acht jaar. Sommige fabrikanten, zoals Renault, bieden elektrische auto's met huurbatterijen aan. Die worden op maandelijkse basis gedurende een bepaalde periode afbetaald en hierna worden ze (in theorie tenminste) desgewenst vervangen.