Attrage is Europese Première Mitsubishi op Salon Brussel

Door: BV

Mitsubishi kiest het Autosalon van Brussel voor de Europese première van de Attrage. Of ze daar de Belgische invoerder (Beherman) een plezier mee doen, valt nog maar te bezien. Het gaat in wezen om een vierdeursversie van de kleine Space Star die slechts lauw door het publiek ontvangen werd. En een sedan is in onze contreien nog een stuk minder populair.

Langer

De Attrage is technisch identiek aan die Space Star, maar de afstand tussen voor- en achterwielen werd met 10cm verlengd. De totale lengte tikt 53,5cm hoger af dan de de vijfdeurs waarop hij gebaseerd is. De auto draait kort (draaistraal van 4,8m) en er kan erg veel in de koffer (450l). Allemaal troeven die andere vierdeursvarianten op de Europese markt ook konden aanbrengen, maar die niettemin een bescheiden succes kenden. Ook deze Attrage zal dus een bestaan in de marge kennen.

Slechts één motor

Er is ook maar één enkele motor. Dat is een 1,2l op benzine die 80pk en 106Nm opwekt. Het verbruik ermee bedraagt gemiddeld 4,9l/100km of 113g/km aan CO2-afgifte. Voor die cijfers maakt het niet uit of je een manuele versnellingsbak neemt, dan wel kiest voor een CVT-automaat. Maar op de prijs heeft het natuurlijk wel invloed. De eerste kost € 13.990, de tweede is € 1.000 duurder.