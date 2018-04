Dit is Ruslands idee van een Hummer

Door: BV

Het Amerikaanse leger heeft met de Hummer een voertuig in huis dat een iconische status bereikt heeft. Onder meer omdat het zo goed was in het de woestijn uit jagen van Sadam Husseins republikeinse wacht. Wat aangescherpte rivaliteit betekent natuurlijk dat Rusland niet kan achterblijven. Fabrikant ZIL (dat ook de Russische President Putin van een nieuwe Limousine moet voorzien) heeft daarom deze Russische variant bedacht. En het heeft enkele lessen van de Amerikanski’s geleerd.

Geen kleintje

Een Hummer is niet klein, maar deze ZIL is dat evenmin. 6,33 meter! Dat is langer dan een Maybach ooit was. En met alle bepantsering weegt het ding meer dan 4,5 ton. De diesel van 185pk zal er geen sprinter van maken. Al die schuine vlakken zijn er dan ook niet voor de aerodynamica. Ze zijn er wél omdat ze beter zijn in het afleiden van explosieve krachten (van een bermbom bijvoorbeeld) dan de rechte zijden van het Amerikaanse materieel.

Het lijkt er sterk op dat de Russische landmacht het voertuig (waarvan hier een prototype is afgebeeld) volgend jaar in gebruik neemt.