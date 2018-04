Een Fiat 500 voor de allerkleinsten

Door: BV

Toegegeven, je moet goed kijken om er wat van de Fiat 500 in te zien. Maar deze Buzzy van fabrikant Berg (dat ook al een Ford Mustang skelter produceert) heeft wel een Fiat-logo op de neus en de nodige 500-logo’s. Zo kan de kleine spruit zich net zo trendy voelen als papa of (waarschijnlijker) mama in z’n bolle Fiat. Misschien wanen ze zich binnenkort wel een Britse topspion.

Net op tijd voor de feestdagen

Het nieuwe trapfietsje wordt net op tijd voor de feestdagen aan het gamma van Berg toegevoegd. Er is ook een richtprijs: € 139.