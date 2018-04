Dit is de € 3 miljoen dure Ferrari Sergio

Door: BV

Op het Autosalon van Genève pakte het beroemde Italiaanse stijlhuis Pininfarina uit met de Sergio. Een eerbetoon aan oprichter Sergio Pininfarina én een bloedstollend pure tweezitter met Ferrari-ingewanden. Zelfs een voorruit werd er niet aan toegevoegd.

Zes exemplaren

Omdat er voldoende liefhebbers met hun miljoenen stonden te zwaaien (elke Sergio kost zo maar eventjes € 3 miljoen) besloot Pininfarina om zes stuks van het model te bouwen. In een gewijzigde vorm weliswaar, zodat de inzittenden tenminste konden genieten van de afscherming van voor- en zijruiten.

Het eerste exemplaar is klaar

Het eerste exemplaar van de Sergio is inmiddels klaar en daarmee krijgt de rest van de wereld ook de eerste beelden van het eindresultaat onder ogen. Het model verkast naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar hij gaat voor één keer niet naar de garage van één of andere oliesjeik, maar naar de SBH Royal Auto Gallery. Dat is een museum met enkele van 's werelds mooiste paradepaardjes dat is gevestigd op het Abu Dhabi Yas Marina Circuit, waar niet geheel toevallig nu de Finali Mondiali Ferrari plaatsvindt. Nabij is ook het attractiepark Ferrari World gevestigd. Geen ongeschikte plek om een exclusieve Ferrari af te leveren.

Welke ingewanden?

Onderhuids leent de Sergio veel onderdelen van de Ferrari 458 Spider, waardoor de techniek een hoogwaardig kunstwerk is. Samen met de 4.5 liter V8, die 605 pk afvuurt op de wielen, is de sprint naar 100 km/h in 3 seconden geklaard. We vermoeden echter dat geen van de zes exemplaren die oefening ooit zal moeten maken. De combinatie van de exorbitante stukprijs (maar liefst 3 miljoen euro) en een zeer beperkte oplage wordt veelal gezien als een rendabele investering, eerder dan als een pleziervoertuig.