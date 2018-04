Rinspeed Budii: auto van de toekomst wordt je vriend

Door: BV

Het Zwitserse Rinspeed kan je gerust zien als een denktank voor de autosector. Elk jaar komt het bedrijf op het Autosalon van Genève met een nieuwe concept car op de proppen. Soms zijn die creaties knotsgek (een volledig overzicht van duikende, varende, langer en korter wordende… auto’s vind je hier), soms zijn ze eerder rationeel. In 2014 kregen we met de XchangE een auto van het laatste type te zien - gericht op het auto-interieur van de toekomst. Dit jaar borduren de Zwitsers door op het thema met deze Budii. Die moet tonen hoe zelfrijdende auto’s het leven aangenamer zullen maken.

Je auto is je vriend

De naam verwijst naar ‘buddy’. Vriend dus. En dat komt omdat de auto van de toekomst je de kans geeft om lekker zelf te rijden, maar ook om zorgeloos in te stappen en al het werk voor je te laten doen. En dan zonder dat het stuurwiel in de weg zit. Deze Budii heeft als highlight namelijk een wegklapbaar stuur zodat je tijdens een autonome rit profiteert van meer binnenruimte. Hoe dit concreet uit zal pakken? Dat zien we vlak voor de Autosalon van Genève wanneer Rinspeed de Budii in vol ornaat zal presenteren.