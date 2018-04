Kater met Takata-airbags neemt verder toe

Door: AUTO55

Takata, dat al jaren airbags levert aan merken als Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Nissan, Mazda en BMW, is in recente termen enkel negatief in de media verschenen. Zo is er sprake van een productiefout waarbij airbags kunnen scheuren en daar zijn zelfs al doden door gevallen.

Honda, al een halve eeuw afnemer bij Takata, deelt het zwaarst in de verliezen. En die breiden uit. Het Japanse automerk heeft immers net beslist om het aantal terug te roepen auto's in de VS nóg verder op te schroeven omwille van de potentieel gevaarlijke plofkussens. Maar ze delen ook nog iets anders mee: dat het intussen elders in Japan (Daicel) en in Denemarken (Autoliv) is gaan winkelen voor nieuwe exemplaren.

En Honda is niet de enige autobouwer die we zo'n stap zien zetten. Chrysler - nu Fiat Chrysler - en Toyota hebben deze week ook aangekondigd dat ze nog meer auto's richting verdeler zullen sturen door, juist ja, problemen met de airbag.