Geely CG9 komt uit China, is wereldauto

Door: BV

De Chinezen werken in eigen land met de ellebogen. Dat is bekend. Maar het weerhoudt ze er niet van om zelf ook buiten de grenzen te kijken. Met lonkende blik wordt er geloerd naar Amerika (waar volume te halen is) en Europa (waar het imago wel bij vaart). Dat het nog niet zover gekomen is, heeft veel te maken met regelgeving, veiligheid, stijl… Veel verder dan enkele experimenten kwamen de Chinezen nog niet. Maar het zal veranderen. Dat bewijst deze Geely GC9, die gebaseerd is op de Emgrand die in afgelopen jaar in Shanghai te zien was.

Specificaties

De Geely GC9 wordt aangedreven door een atmosferische 2,4l benzine, een 3,5l V6 of een 1.8l met turbo. En voor de aandrijving wordt een zestrapsautomaat ingeschakeld. Zaken die allemaal erg modern én behoorlijk internationaal klinken. Evenmin onlogisch, want ook het platform is afkomstig van Volvo. Het zat er onder de vorige S80.

Internationaal team

En dan is er nog het uiterlijk. Akkoord, de grille is duidelijk gekruid voor het plaatselijke smakenpalet, maar voor het overige oogt de CG9 zowel aan de binnen- als aan de buitenkant gebalanceerd en van deze tijd. En hij is ook behoorlijk veilig - hij hoort in de Chinese crashtests voor de topscore te kunnen gaan. En het is allemaal geen toeval. Geely ging de designer Peter Horbury immers halen bij Volvo (waarvan het eigenaar is). En de volledige auto werd ontwikkeld door teams die naast Shanghai ook in Gotenborg en Los Angeles aan het werk waren.