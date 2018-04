Gefacelifte Hyundai i30 tot 186pk sterk

Door: AUTO55

Na de nieuwe i20 is ook de gefacelifte i30 terecht. Die niet-identieke tweelingbroer van de Kia Cee'd is er als drie- en als vijfdeurs en met vermogens van 100 tot 186pk. De i30 werd bijgeschminkt en vanaf het voorjaar kan je hem ook in de koetswerkkleuren Orange Caramel, Polar White en Jet Black krijgen.

Motoren



De enige diesel telt 1.6 liter longinhoud en presteert 110 of 136pk. De beschikbare trekkracht ligt in beide gevallen gelijk op 280Nm, al kan dat cijfer door de installatie van een zeventrapsautomaat worden opgekrikt tot 300Nm. Benzinerijders kunnen kiezen uit een 100pk en 134Nm opwekkende 1.4, een 1.6 die 120pk en 156Nm richting vooras stuurt en een 1.6 turbo met 186pk en 265Nm.

1.6 Turbo

Met de benzinetopper aan boord spurt de i30 in 8 tellen naar 100km/u en ligt de top op 219km/u. De i30 Turbo is ook gezegend met straffere remmen (vooraan: geventileerde remschijven, 300mm - achteraan: schijven, 284mm), een aangepaste ophanging en stuurinrichting, grotere wielen (18") en een koetswerkkit die de extra paardenkrachten in de verf moet zetten. Bi-xenonkoplampen en LED-dagrijlichten zijn standaard.