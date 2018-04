BMW 6 onder het mes

Door: AUTO55

De huidige BMW 6-reeks heeft drie jaar op de teller staan en volgens de Duitsers is dat oud genoeg voor een facelift. Deze werd toegepast op het volledige gamma, en dus ook op de M6. Maar het is wel speuren naar nieuwe details. Vooraan zien we een hertekende bumper, licht bijgewerkte 'niertjes' voor de luchttoevoer en nieuwe lichtunits met full-LED koplampen (adaptieve LED-verlichting is optioneel). Achteraan dan treffen we ook weer een bij de tijd gebrachte bumper en andere uitlaatsierstukken voor de zescilindermodellen. En er zijn ook nieuwe koetswerkkleuren, vijf om precies te zijn. Ze heten Cashmere Silver, Glacier SIlver, Jatoba, Mediterranean Blue, Melbourne Red en je kan het combineren met twee nieuwe wielsoorten.

Binnenin zijn de verschillen met het pre-faceliftmodel nog kleiner. Er is het nieuwe head-up display en twee extra kleuren voor de lederbekleding, maar daar stopt het bij. Het belangrijkste nieuws hier is dat de Connection Drive-navigatie net als Driving Assistant Plus voortaan standaard wordt meegeleverd. En op technisch gebied? Daar verandert er helemaal niets. Je kan dus nog steeds kiezen uit een 640i met 320pk, een 650i met 450pk, een M6 met 560pk en bij de diesels enkel voor een 640d met 313pk.

2015

De gefacelifte BMW 6-reeks staat nog voor de zomer van 2015 in de Belgische showrooms. Zijn publieksdebuut meemaken kan, maar dan moet je er na de feestdagen wel voor naar Detroit hollen. Daar vindt van 12 tot 25 januari de plaatselijke North American International Auto Show (NAIAS) plaats.