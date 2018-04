Tata Super Nano heeft 6x meer vermogen

Door: BV

De Tata Nano is vooral bekend omdat het de goedkoopste auto ter wereld is. Het is dan ook niet helemaal onlogisch dat hij op vlak van materiaalkeuze, afwerking, gebruiksgemak en zelfs prestaties niet de hoogste toppen scheert. Maar dat kan ook anders. Dat dacht JA Motorsport. Dat gooide de kleine tweecilinder die amper 38pk opwekte eruit en propte er een 230pk sterke 1.4l viercilinder met turbo in.

Achterwielaangedreven monster

De achterwielaandrijving bleef, maar er zijn voor de rest vooral wijzigingen gebeurd. Daarbij horen onder meer een uitgebreide koetswerkkit, nieuwe ophanging en ZLO slicks. Schakelen gebeurt nu sequentieel, met lepels aan het stuurwiel. De topsnelheid van 190km/u lijkt misschien niet overdreven (en we begrijpen het ook niet helemaal want de Nano weegt ongeveer zoveel als twee zakken aardappelen), maar het is wel gevoelig meer dan de standaardversie. Die geraakt zelfs na lang aandringen niet verder dan 105km/u.