Porsche Exclusive doet de Cayman S in het geel

Door: BV

In Europa kiest minder dan 1% van de kopers voor geel. Zelfs in het sportwagensegment. Deze nieuwe creatie van Porsche Exclusive (dat speciale wensen vervult) is dus zeker niet voor iedereen. Zeker niet omdat de felle tint niet alleen aan de buitenzijde zit, maar ook binnenin terugkomt.

Geen nieuws op technisch vlak

Aan de Cayman S is niet geraakt. Of je moest het aanstippen van een sportpakket in de optielijst meerekenen. We herhalen dus nog even dat de Cayman in deze configuratie wordt aangedreven door een 325pk sterke 3,4l die tot 281km/u (met PDK-automaat) snel is en in 4,7 seconden (met optioneel Sport Chrono pakket) naar de 100 gaat.

Wat is er anders

Het gros van de koetwerkelementen is uitgevoerd in ‘Racing Yellow’. Maar nu ook weer niet allemaal. Zo zijn de luchtinlaten op de flanken, de onderzijde van de spiegelhuizen en de belettering in het zwart. Wie goed oplet zal ook opmerken dat de achterlichten donkerder werden. Eveneens specifiek: de platinumkleurige wielen in satijnlak en de dubbele sportuitlaat.

Aan de binnenzijde is het geel terug te vinden in het instrumenterium, de verluchtingsroosters en de chronometer.