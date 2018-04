Auto-apps gunnen je auto en jezelf geen privacy

Door: ADD

Toegang krijgen tot alle gegevens verzameld door de hardware van je auto, is al lang geen garageprivilige meer. Wie dat wil kan als bestuurder dankzij apps ook te weten komen wat de interface van onze auto zo allemaal te melden heeft. Maar is dat wel even onschuldig als het lijkt?

Hulpmiddel?

De apps verkopen zichzelf als hulpmiddel om zuinig te rijden, je auto in een overvolle parkeerplaats terug te vinden of om gestolen voertuigen te lokaliseren. Ook krijg je een melding wanneer er zich onder de motorkap een of ander probleem voordoet, een zuurstofgebrek bijvoorbeeld. En in de States is het ding enorm populair bij ouders die controle willen over het rijgedrag van hun kinderen. Rijdt dochterlief niet te snel? Waar gaat zoonlief daadwerkelijk heen als hij de auto leent?

On-board diagnose & positiedetectie

De app krijgt alle informatie door van een apparaatje dat nauwelijks groter dan een luciferdoosje is en op de OBD2-poort binnenin je auto aangesloten wordt. OBD2-poort in mijn auto? Horen wij al denken. Bijna alle auto's die na 1996 gebouwd zijn, bezitten er één. Hij verstopt zich meestal ergens waar je nooit kijkt, helemaal onderaan op de stuurkolom bijvoorbeeld. Een blauwe lichtgevende diode verraadt wanneer het toestel actief is. Maar wie er niet naar zoekt, zal het niet of nauwelijks opmerken.

ODB staat voor on-board diagnose. Garages gebruiken het als ze de gegevens van een auto met een laptop uitlezen. Maar de connectors zoals die van Car Connection kunnen veel meer dan dat. Omdat ze over een ingebouwde mobiele communicatiemodule met een SIM-kaart en een gps-ontvanger beschikken, nemen ze ten allen tijden de positie van je auto waar. En met behulp van een smartphone kan je die dan vanuit je luie stoel controleren.

Installatie

De plaatsing is eenvoudiger dan eenvoudig. Je steekt het Car Connection apparaatje in de OBD2-poort, je registreert je op de bijhorende website en daarna verplaats je de auto nog even om het ganse ding te activeren. Je kan trouwens verschillende gebruikers onder dezelfde account registreren, bijvoorbeeld werknemers van een kleiner bedrijf of het hele gezin.

MAAR

Tuurlijk is er een maar. Wat de aanbieders je er niet bijvertellen is dat je rijgedrag niet enkel door jezelf geanalyseerd kan worden. Alles wordt in een logboek bijgehouden. Van dag tot dag is traceerbaar wie er wanneer waar tegen welke snelheid gereden heeft. Op een digitale kaart worden alle gereden routes nauwkeurig opgeslagen. En net dat is niet enkel voor constructeurs en technologiegiganten zoals Google gouden informatie, maar bijvoorbeeld ook voor verzekeraars. Die laatsten spelen al langer met het idee om hun tarieven aan de rijstijl te koppelen. Wat in de VS trouwens vandaag vaak al het geval is.

Enorme databank

Dergelijke twijfel hebben we trouwens ook bij andere onschuldig ogende auto-apps. Skoda bijvoorbeeld stelt bij de nieuwe Fabia een app ter beschikking waarop de bestuurder de evolutie van zijn brandstofverbruik kan volgen of waarmee hij kan controleren of zijn auto vergrendeld is of niet. Wat er aan de oppervlakte uitziet als een service voor automobilisten, is in de praktijk een bijna onuitputtelijk reservoir aan gegevens voor wie die ge- of misschien wel misbruiken wil.