Infiniti lanceert virtuele racer voor GT6

Heel wat autoconstructeurs zijn dit jaar met een virtuele racer op de proppen gekomen die je kan downloaden voor Gran Turismo 6 op Playstation. Bij elk van die modellen staat er 'Vision GT' achter de naam en hoort marketingpraat (virtuele pk's, iemand?) die doorgaans irrelevant is. Infiniti mag zich nu ook bij dat rijtje aansluiten.

Het Amerikaans/Japanse luxemerk kwam aanzeulen met de Infiniti Concept Vision GT. Die beschikt in de virtuele realiteit over een bijna ideale gewichtsverdeling en een aerodynamisch ontwerp dat er naar verluidt pas na grondig rekenwerk is gekomen. Het project ging van start met een interne wedstrijd waarbij het thema "ontwerp een pure Infiniti GT" was. Infiniti's designafdeling in Peking mocht de winnaar afleveren.

Nog meer virtuele concept cars



