Ecclestone steekt de draak met schikking rechtbank

In augustus van dit jaar raakte bekend dat de Britse F1-goeroe Bernie Ecclestone niet naar de cel moest na een veroordeling in een smeergeldschandaal waarbij volgens de aanklager € 32 miljoen gespendeerd werd. In de plaats daarvan moet 'Eccie' de behoorlijke som van € 70 miljoen ophoesten aan de Duitse staat. En daar steekt de krasse tachtiger nu de draak mee. Met een kerstkaart nota bene, waarop een paardrijdende boef te zien is die Ecclestone onder schot houdt en hem van zijn grote zak (met opschrift "$100 million") wil beroven. Al blijkt het geen echte overval te zijn. De zogezegde dief blijkt simpelweg te incasseren voor Beieren.

Ecclestone voegde er binnenin nog enkele gevleugelde woorden aan toe: "Maybe now we can have a formula one race in the really nice city of Munich, Germany." Vrij vertaald: Misschien kunnen we nu een formule 1-race houden in de erg mooie stad die München heet.