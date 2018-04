Widebody BMW X6 kost € 33.000 extra

Door: AUTO55

In dat bedrag begrepen zit een flinke koetswerkkit die de nieuwe BMW X6 zomaar eventjes 10cm breder maakt, een diffuser uit carbon, een centraal opgesteld kwartet eindpijpen én extra punch. Al is dat enkel in geval van de X6 50i zo. Daarvan levert de 4.4 twin-turbo V8 na de behandeling zo'n 590 in plaats van 450pk en stijgt de maximale trekkracht mee van 650 tot 850Nm. Het resultaat? Een topsnelheid van 295km/u in plaats van de elektronisch begrensde 250km/u.

Het gevraagde bedrag van € 32.924 overmaken aan de Duitsers van Lumma-design volstaat niet om je X6 om te toveren in een Lumma CLR X6 R. Behalve als je erg handig bent. De installatie van de opvallende kit is namelijk niet in de prijs begrepen en kost nog eens ettelijke duizenden euro's. Extravagante 22-duimers zijn optioneel.