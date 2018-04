Autofabrikanten weren Rusland

Door: AUTO55

Rusland zit in crisis en dat voelen ook de autoconstructeurs. In die mate zelfs dat General Motors, Jaguar Land Rover en Audi er geen nieuwe auto's meer aanbieden. Jaguars en Land Rovers zouden naar verluidt vanaf morgen wel alweer beschikbaar zijn, maar dat is niet het geval voor Audi's en producten van GM. Beide merken hebben eergisteren de verkoopstop ingevoerd. Die zal standhouden totdat de prijzen zijn aangepast aan de huidige waarde van de roebel. De Russische munt is sinds juni van dit jaar immers meer dan 40% in waarde gezakt. De Russen hebben eerst nog getracht hun economie weer aan te zwengelen door massaal over te gaan tot de aankoop van nieuwe auto's, maar die zet heeft ironisch gezien dus geen positieve gevolgen opgeleverd voor de fabrikanten.