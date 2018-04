Lamborghini presenteert smartphone van € 5.000

Door: BV

Peperdure telefoons ophangen aan een automerk is niet nieuw. Porsche deed z’n ding al eens met BlackBerry en fabrikant Vertu teert zelfs helemaal op dat soort van exclusieve edities. Lamborghini ziet dat ook wel zitten. Deze Tauri 88 draagt het logo van het bedrijf. Hij komt met elementen in echt staal en is aangekleed met leder. Mag ook wel, want je moet er bijna € 4.900 voor ophoesten.

De hardware is top

Op de componenten is gelukkig absoluut niet bespaard. De Tauri 88 heeft een haarscherp beeldscherm van vijf inch met een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels. De camera heeft 20 megapixels terwijl de tweede lens aan de voorzijde nog steeds 8 megapixelbeelden registreert. En je kan 64GB opslaan. Ter bescherming ligt over het scherm een laagje Gorilla Glass 3, dit beschermt tegen krassen. Liever geen vingers op het scherm? Hiervoor zorgt de oleofobische coating.

1947 stuks

Tonino Lamborghini, dat is de zoon van Lamborghini-oprichter Ferrucio, heeft zich persoonlijk met het ontwerp beziggehouden. Het aantal exemplaren in deze gelimiteerde oplage verwijst dan ook naar z’n geboortejaar. Naar het automerk zelf wordt in het beeldmateriaal eigenlijk nauwelijks verwezen. De klokjes en de boordplank zijn die van de legendarische Italiaanse klassieke sportboot Riva. Die werden doorgaans aangedreven door achtcilindermotoren van Amerikaanse origine, maar één erg bijzonder exemplaar heeft niet één maar twee Lamborghini twaalfcilinders aan boord.