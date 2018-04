Eigenaar sloopt 707pk sterke Hellcat 1 uur na aankoop

Door: ADD

Een 34-jarige Hellcat-bezitter heeft niet lang van zijn nieuwe speeltje kunnen genieten. Een uur na de aankoop van zijn Dodge Challenger SRT Hellcat was de pk-patser namelijk al total loss.

De krachtigste muscle car ooit

Pas sinds een maand is de Dodge Challenger SRT Hellcat in de States verkrijgbaar. Hij is de krachtigste musclecar ooit, beschikt over 707pk en een maximum koppel van 880 newtonmeter. Wie daarop uit is, kan de Hellcat in vier seconden naar 100 sturen. En wie zijn voet niet van het gaspedaal neemt, bereikt pas aan 320km/u de grens.

Het onheil voltrok zich op terugweg van de dealer. Op een bochtige landweg begon de limoengroene Dodge te slingeren. De bestuurder probeerde tevergeefs om het voertuig onder controle te houden, maar botste frontaal tegen een boom. Gelukkig kwam de man er zonder al te grote verwondingen vanaf, wat van de auto niet kan gezegd worden. De volledige voorkant van de Dodge is nu onherkenbaar en klaar voor de schroothoop. Wellicht had het heerschap eerder extra rijlessen dan extra pk's kunnen gebruiken.