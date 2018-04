McLaren P1 ook mooi in Gulf-kleuren

Door: BV

De afdeling van McLaren voor klanten die absoluut niet gezien willen worden in iets dat ‘gewoon’ uit de catalogus komt, heeft een speciale P1 klaar. De ruim 900pk en 900Nm sterke hybride supercar is in de legendarische GULF-kleuren gestoken.

McLaren Special Operations

De babyblauwe en oranje kleurcombinatie is één van de meest iconische uit de autosport. En er is niet alleen voor een striping aan de buitenkant gezorgd. Ook binnenin komen de tinten op subtiele wijze terug. Wat er echter niet op te zien is, is de Gulf-naam. Dat zal wel wat met rechten te maken hebben. Op dat vlak speelt McLaren Special Operations het liever veilig.