Zelfrijdende Google auto ziet er niet uit

Door: BV

Google heeft dit beeld van z’n zelfrijdende auto vrijgegeven. Het gaat om de definitieve productieversie die, zo blijkt wanneer de communicatie van het bedrijf wordt gelezen, nog allesbehalve definitief is. En dat is misschien wel een goede zaak.

Hele hoop sensoren

De elektronicagigant lijkt het budget voor het design beperkt te hebben gehouden. Want hoewel smaken vanzelfsprekend ver uiteen lopen is er toch consensus dat dit niet de meest indrukwekkende verschijning ooit is. De zelfrijdende auto heeft natuurlijk een hele batterij sensoren aan boord en die allemaal even elegant inbouwen is nog een ‘uitdaging’. Zo zijn de sensoren die het terrein en de omgeving registreren ingewerkt in een daktorentje.

Wél stuur en pedalen

In tegenstelling tot het eerste ontwerp heeft deze definitieve versie wel een stuur, pedalen en verlichting. Google vond dat allemaal eigenlijk overbodig, want een computer maakt er nu eenmaal geen gebruik van, maar zelfs de erg meegaande Californische overheid vindt dat de bestuurder nog ten allen tijde moet kunnen ingrijpen. En nu raken we nog aan het meest heikele punt. Google wijst wel op het definitieve design van z’n voertuig, maar het zijn nog steeds prototypes. Iets anders is ook niet zinvol want nergens ter wereld is er al een wettelijk kader.