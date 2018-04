Fiat registreert 124 en 124 Spider modelnaam

Door: BV

Halverwege de jaren zestig introduceerde Fiat de 124. Een klassieke drievolumeberline die erg succesvol was. Hij werd ook veelvuldig onder licentie gebouwd, onder meer door Seat en Lada. En er was ook een prettig ogende Sport Spider van (foto). En nu hebben de Italianen die modelnaam opnieuw laten vastleggen. Zowel Fiat 124 als Fiat 124 Spider zijn nu eigendom van het bedrijf. En dat is voldoende om te speculeren over de komst van nieuwe modellen.

Mazda MX-5 ingewanden?

Als die Fiat 124 Spider er komt, zou die wel eens gebruik kunnen maken van de ingewanden van de reeds voorgestelde Mazda MX-5. De Japanners kondigden een samenwerking aan met Alfa Romeo voor een open tweezitter, maar dat bedrijf kondigde onlangs aan daarvoor gebruik te zullen maken van een eigen onderstel met achterwielaandrijving. Maar de Japanners weten dat de samenwerking nog steeds doorgaat, zij het voor een andere modellijn van de groep. Abarth werd getipt, (daar wordt al jaren gedroomd van een open tweezitter - er werd zelfs een samenwerking met Lotus gesuggereerd), maar dat sluit ook een meer dociele Fiat met dezelfde basis niet uit.