Tesla Roadster komt terug, rijdt verder

Door: BV

Tesla-baas Elon Musk kondigde eerder al de wedergeboorte van de Tesla Roadster aan. Die ging uit productie in 2011. Het bedrijf sprak eerder al over een opvolger, maar in recente communicatie wordt er gesproken over een ‘bijgewerkte versie’.

Verder rijden

Het heeft er dus alle schijn van dat Tesla wederom gebruik zal maken van de structuur van de Lotus Elise. Wat inmiddels zeker is: de aandrijflijn wordt opgewaardeerd. We mogen ons dus verwachten aan betere prestaties dan de 4 seconden voor de honderdsprint en 201km/u topsnelheid. We gaan ervan uit dat het merk de technisch erg verwante (want ook gebaseerd op de Lotus Elise) elektrische sportwagen van Detroit Electric van de troon wil stoten.

Van één aanpassing zijn we al zeker, want Elon Musk heeft er de eerste details over prijsgegeven: de vernieuwde Tesla Roadster rijdt véél verder. Hij belooft een rijbereik van bijna 650km, tegen net geen 400km voorheen. Daarvoor wordt een andere lithium-ion-batterij (met liefst 6.831 cellen) gemonteerd. De laadtijd zal wellicht ook stijgen. Voorheen was de Tesla Roadster vol na 3,5 uur stroom tappen.